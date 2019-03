Imprese: Donnet (Generali), esposizione Btp non ha impatto negativo su solidità patrimoniale

- L’esposizione di Generali all’andamento dei Btp (Buoni del tesoro poliennali) non ha “alcun impatto negativo sulla solidità patrimoniale del Gruppo”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, in occasione della presentazione dei risultati annuali di bilancio al 31 dicembre 2018. L’Ad del Gruppo assicurativo italiano ha sottolineato che attualmente l’esposizione di Btp di Generali è pari a 59 miliardi di euro su un totale di attività pari a 1.500 miliardi, precisando che il Sulvency Ratio (rapporto di solvibilità) è aumentato di 9 punti percentuali dal 207 al 2016 per cento.(Sic)