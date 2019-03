Italia-Cina: Prodi, non verranno toccate materie controverse, è tempesta in bicchier d'acqua

- L'ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, ospite di "Circo Massimo", su Radio Capital, ha detto di avere "l'impressione che nell'accordo con la Cina non verranno toccate materie controverse. Il cambiamento delle regole commerciali non è possibile, sono regole europee", ha aggiunto l'ex premier italiano, secondo cui "se sono escluse materie sensibili, non dobbiamo preoccuparci. Anzi, dobbiamo attrezzarci per essere noi a commerciare con la Cina in maniera efficiente. La Cina in questo momento ha bisogno di rapporti commerciali forti con l'Europa, per me c'è grande spazio per riscrivere le regole che sono state contestate. Così facciamo una tempesta in un bicchier d'acqua", ha concluso il fondatore dell'Ulivo in merito all'adesione dell'Italia alla nuova Via della Seta, "le materie sensibili sono un altro discorso". (Rin)