Albania: dipartimento di Stato Usa, "l'impunità rimane problema serio"

- L’impunità in Albania rimane un problema serio: lo rivela l'annuale rapporto del Dipartimento di Stato Usa sui diritti umani. I procedimenti penali e, in particolare, le condanne nei confronti dei funzionari pubblici accusati di abusi sono stati sporadici e inconsistenti. I politici, i giudici e le personalità con importanti interessi economici spesso sono riusciti a evitare i procedimenti penali", nota il rapporto, aggiungendo che "in risposta le autorità hanno intrapreso un processo di verifica dei magistrati, monitorato dalla comunità internazionale, grazie al quale un considerevole numero di giudici e procuratori sono stati rimossi a causa dell’impossibilità di giustificare i loro patrimoni o dei loro legami con la criminalità organizzata". Il rapporto esprime preoccupazione sulla corruzione anche tra le file delle forze dell'ordine. (segue) (Alt)