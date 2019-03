Albania: dipartimento di Stato Usa, "l'impunità rimane problema serio" (2)

- La libertà dei media è stato un altro tema centrale nel rapporto, secondo cui "si sono verificati tentativi di esercitare pressione politica e economica, in modo diretto e indiretto, incluse le minacce e episodi di violenza nei confronti dei giornalisti che hanno cercato di indagare sulla criminalità organizzata e i reati di corruzione". Per quel che riguarda gli editori, il rapporto nota come "i proprietari hanno deliberamente sfruttato i loro media per ottenere favori e promuovere i loro interessi presso i partiti politici. La maggioranza degli editori delle emittenti televisive private hanno utilizzato le loro trasmissioni per influenzare sul governo a favore dei loro interessi imprenditoriali in altri settori". Secondo il dipartimento di Stato Usa "la pressione politica, la corruzione e gli scarsi finanziamenti hanno limitato l'indipedenza della stampa". (Alt)