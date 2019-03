Armenia: sospeso ingresso nello spazio aereo dei Boeing 737 MAX

- Le autorità dell’aviazione civile armena hanno vietato l’ingresso dei Boeing B-737-MAX 8 e MAX 9 nello spazio aereo nazionale. "Tenendo conto della comunicazione emessa dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, nonché dei Notam sui Boeing B-737-MAX 8 e MAX 9 delle aviazioni turca e georgiana, il Comitato per l'aviazione civile armena, dopo aver studiato la situazione e considerato prioritaria la sicurezza del volo, ha deciso di vietare il transito di questi velivoli nello spazio aereo armeno dal 13 marzo al 13 aprile", si legge in un comunicato stampa. Come riportato in precedenza, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha sospeso i voli Boeing 737 Max nei paesi membri dell’Ue dopo l'incidente avvenuto domenica in Etiopia che ha provocato la morte dei 149 passeggeri a bordo e di 8 membri dell'equipaggio. Fra le vittime erano presenti anche 8 italiani. La causa del disastro aereo verificatosi è ancora sconosciuta. (Res)