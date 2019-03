Pd: Prodi, primi passi Zingaretti nella giusta direzione, un nuovo Ulivo non è pensabile

- L'ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, ospite di "Circo Massimo", su Radio Capital, ha osservato che il neo leader del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "ha fatto i primi passi nella giusta direzione. Agli italiani è emerso molto chiaro che se il Pd non ha una sua forza e non apre alla società civile, è difficile trovare un'alternativa a questo governo. Un nuovo Ulivo non è pensabile, era l'insieme di forze già consolidate", ha continuato l'ex premier italiano, "ma un'apertura a diverse culture, socialiste, cattolico-liberali, tutto questo è possibile. La democrazia moderna", ha concluso Prodi, "vive di coalizioni e aperture. L'autosufficienza non esiste in nessun paese". (Rin)