Slovacchia-Bielorussia: previsto forum economico a Minsk in autunno

- Slovacchia e Bielorussia e hanno in programma di organizzare un forum per le imprese a Minsk in ottobre. La questione è stata discussa durante la visita in Slovacchia del viceministro degli Esteri bielorusso e co-presidente della commissione Bielorussia-Slovacchia per la cooperazione commerciale, economica e tecnologica Evgeny Shestakov. Come riferisce l'agenzia di stampa bielorussa "Belta", Shestakov ha incontrato Rastislav Chovanec, segretario di Stato del ministero dell'Economia slovacco e co-presidente della commissione Bielorussia-Slovacchia. I due hanno esaminato i progressi compiuti nell'attuazione di progetti comuni e le decisioni prese durante il precedente incontro della commissione. (segue) (Slb)