Kirghizistan-Russia: presidente Jeenbekov, aumentare interscambio a 2 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jeenbekov ha espresso la speranza che l'imminente visita di Putin in Kirghizistan aumenti le dinamiche positive nelle relazioni bilaterali. "Sono certo che nel quadro di questa visita otterremo una serie di accordi e contratti di reciproco interesse", ha aggiunto il presidente del Kirghizistan. La Russia e il Kirghizistan hanno rapporti positivi, soprattutto vista la partecipazione comune a diverse organizzazioni internazionali regionali, come l'Unione economica eurasiatica, l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e la Comunità degli Stati indipendenti (Csi). (Res)