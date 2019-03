Marocco: Mohammed VI invia messaggio a papa Francesco per anniversario pontificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha inviato un messaggio di auguri e congratulazioni a papa Francesco in occasione del sesto anniversario del suo pontificato. In questo messaggio, il sovrano ha espresso “vive congratulazioni e sinceri auguri di salute, felicità e successo nella sua nobile missione per la diffusione dei valori umani", riferisce l’agenzia di stampa marocchina “Map”. Il re Mohammed VI ricorda, in questa occasione, “le relazioni speciali, la solida amicizia e la stima reciproca che uniscono il Regno del Marocco e il Vaticano”. Il leader marocchino ha ribadito la sua ferma determinazione a continuare a lavorare con papa Francesco “per la consacrazione dei nobili valori religiosi e spirituali condivisi dall'umanità”. Valori che promuovono la pace, la tolleranza e la coesistenza e respingono tutte le forme di ignoranza, odio ed estremismo, continua la fonte. A questo proposito, il re sottolinea che la prossima visita del pontefice in Marocco, prevista per il 30 e il 31 marzo, sarà una buona occasione per “uno scambio di opinioni su questioni di interesse comune e promuoverà gli sforzi per consolidare la comunicazione, il dialogo interculturale costruttivo e la comprensione inter-confessionale”. (Mar)