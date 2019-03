Marocco: Rabat rieletto copresidente del Forum globale per la lotta al terrorismo

- Il Marocco è stato rieletto all'unanimità copresidente del Forum globale per la lotta contro il terrorismo (Gctf) durante la XV riunione del comitato di coordinamento organizzata mercoledì a Malaga. Dopo due mandati consecutivi, congiuntamente con i Paesi Bassi, il Marocco sarà co-presidente del Gctf con il Canada per il periodo 2020-2022. Il Forum globale per la lotta contro il terrorismo è una piattaforma lanciata nel 2011 e co-presieduta dal 2016 dal Marocco e dai Paesi Bassi. È composto da 30 membri (29 paesi + l'Unione europea) e collabora a stretto contatto con numerose organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, tra cui l'Onu. (Mar)