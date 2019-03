Marocco: crolla muro di una fabbrica a Casablanca, due morti e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del muro esterno di una fabbrica abbandonata a Casablanca ha provocato due morti e due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Le vittime sono operai che stavano lavorando al cantiere di un edificio in costruzione ad Ain Borja, sul Boulevard de la Gironde. Molti dei loro colleghi sono riusciti a salvarsi in tempo quando il muro della fabbrica dismessa che era adiacente al cantiere in cui lavoravano è crollato. (Mar)