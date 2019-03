Marocco: socialisti chiedono revisione del codice elettorale e del sistema di voto

- In previsione delle prossime scadenze elettorali, l’Unione delle forze socialiste popolari del Marocco (Usfp) chiede ai partiti di maggioranza di introdurre importanti modifiche alla legge elettorale. I socialisti sostengono un ritorno al sistema dei collegi unici e l'abbassamento della soglia elettorale dal 6 al 3 per cento. L'Usfp ha iniziato le consultazioni con i partiti di maggioranza proporre modifiche significative al codice elettorale e la revisione dei collegi elettorali prima delle elezioni parlamentari in 2021. La commissione politica del partito terrà una riunione il prossimo sabato per discutere i preparativi per le prossime elezioni. Questo incontro, presieduto dal leader Driss Lachgar, approverà la richiesta di modifica della legge elettorale, la revisione della divisione elettorale e del metodo di finanziamento delle elezioni. (Mar)