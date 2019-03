Marocco: ex presidente comune di Harhoura sotto inchiesta

- La gendarmeria reale ha aperto un'indagine giudiziaria contro Faouzi Benallal, ex presidente del comune di Harhoura, nel nord del Marocco. Quest'ultimo, che è stato rimosso da un tribunale amministrativo, è sospettato di aver commesso gravi crimini nel campo della pianificazione urbana. La brigata nazionale della gendarmeria reale ha aperto da tempo un dossier su Benallal, leader del partito Istiqal. Quest'ultimo è stato rimosso dalla carica in seguito a una decisione del tribunale amministrativo, dopo un rapporto negativo dell'ispettorato generale. La gendarmeria ha ascoltato mercoledì Mohamed El Ghalloussi, presidente dell'Associazione marocchina per la protezione della proprietà pubblica (Ampbp). Quest'ultimo aveva depositato lo scorso dicembre una denuncia dinanzi al procuratore generale del re presso la Corte d'appello di Rabat per sottrazione di fondi pubblici. Il quotidiano “Al Massae” riporta che questa indagine metterà in imbarazzo diversi funzionari. I loro nomi sono stati menzionati nell'elenco dei beneficiari di beni immobili e progetti acquisiti illegalmente. Soprattutto perché coloro che hanno beneficiato indebitamente di questi privilegi sono leader di partito, ex ministri, parlamentari, direttori di istituzioni pubbliche, nonché agenti di autorità. (Mar)