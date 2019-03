Energia: Algeria, calo del 40 per cento delle esportazioni di gas

- Le esportazioni di gas algerino tramite i gasdotti che lo portano in Europa sono diminuite del 40 per cento lo scorso febbraio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce il quotidiano algerino “El Khabar” che cita report internazionali. Gli stessi report indicano che gli Stati Uniti hanno ripreso a esportare gas naturale e che l’Europa è tra i maggiori importatori di questi prodotti, facendo così concorrenza a paesi come l’Algeria che ha registrato un calo delle forniture. (Ala)