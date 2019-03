Difesa: bombardieri strategici Usa tornano a sorvolare il Mar Cinese Meridionale (5)

- L’agenzia di stampa cinese “Xihua” ha dato notizia il 29 gennaio scorso della costruzione di un nuovo “centro di soccorso marittimo” cinese presso le Spratly. La notizia ha causato un forte imbarazzo all’amministrazione del presidente Duterte, che dopo la visita a Pechino dello scorso novembre, e il via libera all’ingresso cinese nel mercato della telefonia mobile filippino, aveva ventilato il superamento dell’annosa disputa territoriale in favore di uno sfruttamento coordinato e condiviso delle risorse nel Mar Cinese Meridionale. All’inizio di febbraio il portavoce di Duterte, Salvador Panelo, aveva addirittura dichiarato che le Filippine dovrebbero essere “grate” alla Cina per il nuovo centro di soccorso marittimo: un evidente tentativo di scongiurare polemiche interne e tensioni diplomatiche. Pochi giorni più tardi, il 3 febbraio, l’amministrazione presidenziale filippina è stata costretta però a una precipitosa retromarcia: il segretario degli Affari esteri, Teodoro Locsin, ha annunciato la presentazione di una protesta formale alla Cina. (segue) (Was)