Malesia-Singapore: accordo su sospensione rivendicazioni territoriali incrociate (2)

- All’inizio del mese scorso una nave governativa della Malesia, la Polaris, si è scontrata con una nave da carico battente bandiera greca in acque di Singapore, al largo di Tuas. L’incidente aveva intensificato le tensioni territoriali tra i due paesi, che complicano le relazioni bilaterali sin dallo scorso ottobre. L’Autorità marittima e portuale di Singapore aveva puntato il dito contro la “presenza non autorizzata di navi entro i nostri perimetri portuali, che rischia di causare confusione alla comunità delle spedizioni marittime internazionali e minacciare la sicurezza della navigazione nelle nostre acque”. La nota costituiva un palese atto d’accusa all’indirizzo della Malesia: i due Stati si contendono da mesi la sovranità sulle acque antistanti il porto di Johor Bahru. Singapore ha minacciato nei mesi scorsi di “intraprendere azioni decise contro le intrusioni e le autorità non autorizzate”, nonostante i ministri degli Esteri dei due paesi si siano impegnati a gennaio a lavorare per una soluzione condivisa delle dispute. (segue) (Fim)