Malesia-Singapore: accordo su sospensione rivendicazioni territoriali incrociate (4)

- I ministri degli Esteri di Malesia e Singapore, Saifuddin Abdullah e Vivian Balakrishnan, si sono incontrati lo scorso 8 gennaio, per confrontarsi in merito alla disputa innescata dalla decisione della Città-Stato di aprire nuovi corridoi aerei presso l'aeroporto di Seletar, a breve distanza da un'importante area industriale nello Stato malese di Johor. Stando a un comunicato congiunto diffuso a margine dell’incontro, le due parti hanno concordato di interrompere immediatamente e per un mese le iniziative controverse: da una parte l’apertura di nuovi corridoi aerei presso l’aeroporto di Seletar, e dall’altra la definizione di una “area di interdizione” militare tesa proprio a bloccare i voli verso quell’aeroporto. (segue) (Fim)