Malesia-Singapore: accordo su sospensione rivendicazioni territoriali incrociate (5)

- Nelle settimane precedenti i due paesi non erano stati in grado di appianare le loro divergenze in merito all’aeroporto di Seletar; Kuala Lumpur aveva deciso di istituire una "area di interdizione" vicino al confine con Singapore per "attività militari", avvertendo che il sorvolo dell'area da parte di velivoli civili sarà vincolata all'approvazione di Kuala Lumpur. Per quanto riguarda invece la seconda disputa territoriale tra i due paesi – quella relativa alle acque antistanti il porto della città malese di Johor Bahru, i due paesi hanno concordato l’istituzione di un gruppo di lavoro “entro due mesi”. (segue) (Fim)