Malesia-Singapore: accordo su sospensione rivendicazioni territoriali incrociate (6)

- Singapore e Malesia sono protagonisti da ottobre di rinnovate tensioni territoriali, a circa un anno dalle dure polemiche tra i due Paesi in merito alla sovranità sull’atollo conteso di Pedra Branca. A innescare la disputa, questa volta, è stato un piano di Singapore per l’apertura di nuovi collegamenti aerei per l’aeroporto di Seletar: Kuala Lumpur, che sostiene le nuove rotte minino i piani di sviluppo economico dello Stato di Johor, ha reagito avvertendo che intende riappropriarsi del controllo dello spazio aereo e delle acque territoriali lungo il suo confine meridionale. A dare l’annuncio è stato il ministro dei Trasporti malese, Anthony Loke, secondo cui “è giunto il momento che ci riappropriano del controllo dello spazio aereo in territorio malese”. Dal 1974, Singapore gestisce il traffico aereo sulla parte meridionale dello Stato malese di Johor, vicino al confine della Città-Stato. (segue) (Fim)