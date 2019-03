Malesia-Singapore: accordo su sospensione rivendicazioni territoriali incrociate (7)

- L’aeroporto di Seletar, che sorge nel nord-est dell’isola di Singapore, è stato riservato sinora a voli charter internazionali, voli privati, evacuazioni mediche e alle operazioni di manutenzione e riparazione dei velivoli. Il ministro dei trasporti malese ha dichiarato che Kuala Lumpur “non è contraria all’aeroporto di Seletar, ma i corridoi di discesa non possono sovrastare (il distretto di) Pasir Gudang”. A ottobre, però, il governo malese ha bocciato un piano di Firefly, vettore low-cost di Malaysia Airlines, per l’estensione dei collegamenti a Seletar. Un comunicato nella giornata di ieri dal ministero dei Trasporti di Singapore non manifesta alcun segnale di ripensamento da parte della Città-Stato: “Gli accordi sullo spazio aereo attualmente in vigore hanno funzionato in maniera soddisfacente e facilitato la crescita. Qualunque proposta di apportare modifiche eserciterebbe un impatto su numerosi azionisti”, afferma la nota. (segue) (Fim)