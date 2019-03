Difesa: Usa risponderanno più duramente ad attacchi informatici

- Gli Stati Uniti sono pronti a reagire agli attacchi informatici provenienti da potenze avversarie. Lo ha dichiarato il direttore dell'Agenzia di sicurezza nazionale (Nsa) e del Comando informatico statunitensi, Paul M. Nakasone, durante una testimonianza alla commissione Difesa del Senato in merito agli attacchi informatici provenienti da Cina, Russia, Corea del Nord e Iran, che secondo l’ufficiale sono sempre più frequenti e numerosi. Un rapporto della Marina degli Stati Uniti ha denunciato pesanti attacchi informatici da Cina e Russia contro gli appaltatori navali e della difesa, culminati in un gran numero di gravi violazioni dei dati. Il rapporto sostiene che la Cina “ha guadagnato un incommensurabile vantaggio militare a breve e lungo termine e ha cambiato la struttura del potere globale" tramite le informazioni e i segreti sottratti con gli attacchi informatici. (segue) (Was)