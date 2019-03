Difesa: Usa risponderanno più duramente ad attacchi informatici (2)

- Durante la medesima audizione parlamentare, Kenneth Rapuano, assistente del segretario di Stato per la Sicurezza nazionale, ha detto che il Pentagono intende agire con maggior durezza in risposta ai responsabili degli attacchi informatici. Gli Stati Uniti hanno effettuato il primo aggiornamento della strategia nazionale per la sicurezza informatica l'anno scorso. I precedenti criteri adottati dall’amministrazione dell'ex presidente Barack Obama prevedevano che le forze armate statunitensi dovessero ottenere l'approvazione dalla Casa Bianca prima di attuare importanti operazioni informatiche. Spiegando la nuova strategia di sicurezza informatica, l'assistente alla Sicurezza nazionale Bolton ha dichiarato: "Ora le nostre mani non sono più legate come nell'amministrazione Obama", facendo riferimento al fatto che gli Stati Uniti potranno agire preventivamente contro gli hacker dei paesi sopra citati. (Was)