Cina-India: Pechino blocca proposta inserimento di Azhar nella lista Onu dei terroristi

- La Cina ha bloccato la proposta avanzata dall’india in sede Onu di designare il capo di Jaish-e-Mohammed, Masood Azhar, come terrorista globale tramite il Comitato per le sanzioni ad al Qaeda 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riferisce la stampa internazionale, secondo cui ieri la Cina è intervenuta sulla questione dicendo che solo "una soluzione accettabile per tutte le parti" sarebbe accettabile. Secondo quanto riferito dai diplomatici cinesi in una nota inviata al Consiglio, Pechino ha bisogno di più tempo per esaminare la richiesta di sanzioni contro Masood Azhar. La Cina ha così sospeso la proposta tecnica nel Consiglio di sicurezza dell'Onu poco prima della scadenza del termine. La richiesta era stata avanzata da Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti. (segue) (Cip)