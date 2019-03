Cina-India: Pechino blocca proposta inserimento di Azhar nella lista Onu dei terroristi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio della giornata, la Cina aveva segnalato di non essere ancora pronta a consentire al Consiglio di sicurezza Onu di elencare il fondatore di JeM come terrorista internazionale. In risposta a una domanda sulla posizione della Cina riguardo al divieto di Masood Azhar nel comitato 1267 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang, ha detto che Pechino vuole appoggiare una decisione della questione basata sul consenso raggiunto attraverso il dialogo. L'India ha espresso disappunto per i risultati e ha affermato che continuerà a perseguire "tutte le possibili strade per assicurare che i leader terroristi siano consegnati alla giustizia". (segue) (Cip)