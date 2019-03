Cina-India: Pechino blocca proposta inserimento di Azhar nella lista Onu dei terroristi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continueremo a perseguire tutte le vie disponibili per garantire che i leader terroristi coinvolti in attacchi atroci contro i nostri cittadini siano consegnati alla giustizia", ha affermato il ministero degli Affari esteri indiano. "Una triste giornata nella lotta globale contro il terrorismo. La Cina che blocca la designazione di Masood Azhar come terrorista globale ribadisce la posizione cinese di essere un alleato inseparabile del Pakistan, purtroppo la politica estera di Modiji è stata una serie di disastri diplomatici", ha detto il portavoce del Congresso, Randeep Singh Surjewala. La recente mossa nei confronti di Azhar arriva sullo sfondo delle rivendicazioni da parte del JeM della responsabilità per l'attacco suicida nel Pulwama del Kashmir il 14 febbraio scorso. (segue) (Cip)