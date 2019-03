Cina-India: Pechino blocca proposta inserimento di Azhar nella lista Onu dei terroristi (5)

- L'esecutivo del Pakistan, inoltre, ha emesso un ordine per facilitare il processo di attuazione delle sanzioni contro individui ed entità messi al bando dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato ieri il portavoce del ministero degli Esteri, Mohammad Faisal, spiegando che d'ora in poi tutti gli asset e proprietà delle organizzazioni bandite "saranno sotto il controllo del governo". Le ultime iniziative seguono la riunione del Comitato per la sicurezza nazionale del 21 febbraio nella quale era stata decisa un'accelerazione dell'azione contro le organizzazioni proscritte e la reiterazione del divieto contro Jama'at-ud-Da'wah (Jud), braccio politico di Lashkar-e-Taiba (Let), e Falah-e-Insaniat Foundation (Fif), ente benefico fondato da Jud. (segue) (Cip)