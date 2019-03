Cina-India: Pechino blocca proposta inserimento di Azhar nella lista Onu dei terroristi (7)

- Poco dopo il ritorno in Pakistan, davanti a una folla di diecimila persone a Karachi, ha annunciato la sua missione di liberare il Kashmir dal governo indiano e di distruggere l'India. La fondazione di Jaish-e-Mohammed risale al 2000. Jem, con Lashkar-e-Taiba (Let), è coinvolta nell'attentato contro il parlamento indiano del 13 dicembre 2001, dopo il quale Azhar è stato detenuto per circa un anno dalle autorità pakistane; non sono mai state formalizzate accuse nei suoi confronti e alla fine l'Alta corte di Lahore ha messo fine alla detenzione. A Jem sono attribuiti anche gli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008 e alla base aerea indiana di Pathankot del 2 gennaio 2016, dopo il quale Azhar dovrebbe essere stato posto in "custodia protettiva" dalle autorità pakistane. (segue) (Cip)