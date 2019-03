Cina-India: Pechino blocca proposta inserimento di Azhar nella lista Onu dei terroristi (8)

- Alla fine di febbraio il ministro degli Esteri pakistano, Shah Mahmood Qureshi, ha ammesso che Azhar si trova nel paese e che è malato: "È in Pakistan. Secondo le mie informazioni, è molto malato. Sta male al punto da non poter lasciare la sua casa", ha dichiarato il ministro in un'intervista all'emittente televisiva statunitense "Cnn". Secondo la stampa indiana Azhar è stato ricoverato per mesi all'ospedale militare di Rawalpindi, nel Punjab pakistano, dove era sottoposto a dialisi, ed è stato da poco trasferito a un campo di Jem a Goth Ghanni, nel distretto di Bahawalpur, sempre nel Punjab pakistano. (Cip)