Usa-Cina: Trump “non ha fretta” di siglare un accordo commerciale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Cina sono “prossimi” di un accordo per concludere la guerra dei dazi iniziata lo scorso anno. Lo ha dichiarato all’inizio di questa settimana il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso di una serie di interviste concesse a emittenti radio e televisive statunitensi. Il segretario di Stato si è detto fiducioso che l’accordo possa concretizzarsi entro le prossime settimane, e che includa la revoca di dazi cinesi a merci statunitensi come i semi di soia. “ Ci stiamo impegnando ad aggiustare i contenuti (dell’accordo), a garantirne la ratifica, a renderlo giusto ed equo, e siamo prossimi al traguardo, Il mio auspicio è che tutte le tariffe e le barriere vengano rimosse”, ha detto Pompeo a Des Moines, in occasione di una conferenza di agricoltori dell’Iowa. Le parole del segretario confermano l’ottimismo espresso nel fine settimana anche dal consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, e dal portavoce dell’Assemblea nazionale del popolo cinese. (segue) (Was)