Giappone-Corea del Nord: Tokyo non presenterà mozione Onu sui diritti umani

- Il Giappone ha deciso, per la prima volta da diversi anni, di non sottoporre quest’anno alle Nazioni Unite una bozza di risoluzione congiunta per condannare le violazioni dei diritti umani da parte del regime nordcoreano. Tokyo e l’Unione europea hanno presentato all’Onu una risoluzione simile tutti gli anni sin dal 2008. La decisione del governo giapponese “è stata assunta prendendo in considerazione vari fattori nel loro complesso, come i risultati del summit tra Stati Uniti e Corea del Nord (ad Hanoi, alla fine di febbraio) e la questione dei rapimenti di cittadini giapponesi”, ha dichiarato il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Yoshihide Suga. Nelle scorse settimane, e in particolare dopo il sostanziale fallimento del summit tra i leader di Usa e Corea del Nord, tenutosi nel Vietnam alla fine del mese scorso, il Giappone ha rilanciato gli sforzi tesi ad aprire un canale negoziale diretto con la Corea del Nord, per risolvere la questione dei rapimenti di Stato nordcoreani di cittadini giapponesi e giungere, in prospettiva, a una normalizzazione delle relazioni con Pyongyang. (segue) (Git)