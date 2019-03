Giappone-Corea del Nord: Tokyo non presenterà mozione Onu sui diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale iniziativa di Tokyo è frutto anche delle sollecitazioni dei familiari delle vittime giapponesi dei rapimenti di Stato nordcoreani, frustrati per l’assenza di progressi tramite l’intermediazione degli Usa. Tokyo ha riferito che il tema dei rapimenti di Stato, avvenuti tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, è stato sollevato da Trump durante il summit di Hanoi; l’incontro tra i due leader si è però concluso senza alcun accordo sul fronte della denuclearizzazione, e non ha portato ad alcun progresso in merito alla questione che fa da principale ostacolo alla normalizzazione delle relazioni tra Tokyo e Pyongyang. Shigeo Iizura, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime dei rapimenti nordcoreani, ha espresso il timore che il summit di Hanoi possa segnare l’inizio di un nuovo peggioramento della situazione nella Penisola coreana, e che ciò possa far svanire le speranza di risolvere la questione. Altri familiari delle vittime giapponesi dei rapimenti hanno espresso la convinzione che Trump e Kim si siano limitati a menzionare la questione dei rapimenti di Stato, e che solo un confronto diretto tra Abe e il leader nordcoreano possa condurre a progressi concreti. (segue) (Git)