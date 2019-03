Giappone-Corea del Nord: Tokyo non presenterà mozione Onu sui diritti umani (3)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha espresso all’inizio di quest’anno la propria determinazione a perseguire la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con la Corea del Nord, commentando gli scarsi risultati prodotti dai tentativi in tal senso nel 2018. Rivolgendosi alla Dieta per un discorso sugli indirizzi politici del governo, Abe si è impegnato ad “agire con decisione e a non lasciar sfuggire alcuna opportunità” per risolvere l’annosa questione dei cittadini giapponesi vittime dei sequestri di Stato nordcoreani. “Dobbiamo abbattere il muro di sfiducia reciproca per risolvere la questione del nucleare e dei missili nordcoreani, e la questione per noi più importante, quella dei rapimenti”, ha detto Abe. “L’obiettivo è di lasciarci alle spalle la storia e normalizzare le relazioni diplomatiche”, ha aggiunto il premier. (segue) (Git)