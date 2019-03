Malesia-Corea del Sud: il presidente Moon conclude oggi la visita di Stato a Kuala Lumpur

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, concluderà oggi la sua visita ufficiale in Malesia, seconda tappa di un viaggio nel Sud-est Asiatico che si concluderà con una tappa in Cambogia. Ieri Moon ha tenuto un vertice con il primo ministro malese, Mahathir Mohamad: i colloqui si sono concentrati su aree quali le tecnologie per l’informazione e la comunicazione (Ict) e l’intelligenza artificiale. Il vertice è culminato nella firma di quattro memorandum d’intesa riguardanti la cooperazione industriale nei settori dell’Industria 4.0, dei trasporti, dello sviluppo di “città intelligenti” in Malesia, e dei prodotti halal. Moon è stato il primo capo di Stato straniero a incontrare il nuovo sovrano della Malesia, Agong XVI, asceso al trono lo scorso 31 gennaio. L’ultimo presidente sudcoreano a visitare la Malesia era stato Lee Myung-bak, nel dicembre 2010. Il programma della visita a Phnom Penh, a partire da domani, include un summit con il premier Hun Sen, incentrato sulla cooperazione nei settori dell’agricoltura, delle infrastrutture e della finanza, e un forum aziendale sullo sviluppo del Mekong. (segue) (Fim)