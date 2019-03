Malesia-Corea del Sud: il presidente Moon conclude oggi la visita di Stato a Kuala Lumpur (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due leader, riferisce un comunicato della presidenza sudcoreana, hanno espresso in particolare l’impegno a “mantenere il sostegno” alla cooperazione per la realizzazione di una “catena del valore del gas naturale liquefatto (gnl) che spazi dallo sfruttamento dei giacimenti, sino al trasporto e alle vendite. La Corea del Sud acquista circa un milione di tonnellate di gnl dai Brunei ogni anno, pari al 4,3 per cento delle sue importazioni totali di gas naturale. Moon ha ringraziato il Brunei per i suoi investimenti nell’industria cantieristica sudcoreana, e per la partecipazione delle aziende sudcoreane al progetto del ponte che collegherà il territorio del Brunei al distretto di Temburong, un’enclave in territorio malese. (segue) (Fim)