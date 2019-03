Malesia-Corea del Sud: il presidente Moon conclude oggi la visita di Stato a Kuala Lumpur (6)

- I due leader hanno anche firmato un memorandum d’intesa relativo alla proprietà intellettuale, alla scienza e alla tecnologia, come motori per la crescita delle economie dei rispettivi paesi. Per quanto riguarda i collegamenti e gli scambi tra persone, a partire dalla prossima settimana i voli diretti tra la Corea del Sud e il Sultanato aumenteranno a quattro a settimana. Moon e Hassanal Bolkiah hanno anche discusso i preparativi del terzo summit speciale Corea del Sud-Asean, che si terrà quest’anno, dopo quelli di Jeju (2009) e Busan (2014). Moon ha approfittato della visita per chiedere il sostegno del Brunei agli sforzi di Seul per conseguire una pace permanente nella Penisola coreana: il presidente sudcoreano ha ricordato l’importanza dei dieci paesi dell’Asean nel processo di denuclearizzazione della Corea del Nord, dal momento che tutti quei paesi vantano relazioni diplomatiche formali con Pyongyang. (segue) (Fim)