Canada: liberali impediscono una seconda interrogazione di Wilson-Raybould su caso Snc-Lavalin

- I membri liberali della commissione Giustizia della Camera dei comuni del Canada hanno usato la loro maggioranza per bloccare il tentativo dell'opposizione di richiamare l'ex procuratore generale, Jody Wilson-Raybould, a testimoniare per la seconda volta. In un incontro di mercoledì pomeriggio ad Ottawa, il deputato liberale Francis Drouin ha presentato una mozione per aggiornare la commissione che era stato convocata dopo che quattro membri dell'opposizione hanno inviato lettere per chiedere di invitare Wilson-Raybould a rispondere ad una seconda testimonianze sul caso Snc-Lavalin. (segue) (Res)