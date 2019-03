Usa: Pentagono impone nuove restrizioni ai membri transgender dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito statunitense ha imposto mercoledì una serie di nuove restrizioni alle persone transgender che prestano servizio nelle forze armate. Secondo la nuova politica la disforia di genere - il conflitto tra il proprio genere di nascita e quello con cui ci si identifica - sarà trattata come una condizione di salute mentale che potrebbe squalificare un candidato dal servizio, ha detto il Pentagono. Attualmente all'interno del servizio militare si distingue tra coloro che dicono di essere transgender ma che non hanno ricevuto cure mediche, e quelli che sono stati diagnosticati e trattati come tali. A partire dal 12 aprile, chiunque abbia intenzione di arruolarsi nell'esercito, non sarà idoneo se gli è mai stata diagnosticata una disforia di genere o ha chiesto trattamenti di transizione medica. (segue) (Was)