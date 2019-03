Giappone: Ldp potrebbe affidare presidenza ad Abe per un quarto mandato

- I leader del Partito liberaldemocratico giapponese (Ldp) si sono detti pronti a valutare una modifica dello statuto del partito, per consentire al primo ministro Giapponese, Shinzo Abe, di assumere la presidenza di quella formazione politica per un quarto mandato. “C’è una buona possibilità (che ciò possa accadere)”, ha commentato il segretario generale dell’Ldp, Toshihiro Nikai, rispondendo alla domanda di un giornalista nel corso di una conferenza stampa. Abe è stato rieletto presidente dell’Ldp per la terza volta lo scorso anno, e il suo attuale mandato scadrà a settembre 2021. L’Ldp ha già modificato le regole interne per prorogare la leadership di Abe in un’occasione, e dovrebbe ricorrere a tale controversa misura un’altra volta, per riconfermarlo dopo il 2021. (segue) (Git)