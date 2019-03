Giappone: Ldp potrebbe affidare presidenza ad Abe per un quarto mandato (2)

- “Se dovesse rivelarsi difficile trovare un successore (ad Abe), non vedo quale sarebbe il problema”, ha commentato però Nikai, in merito alla prospettiva di un cambio delle regole. Il segretario generale aveva espresso il medesimo concetto nel luglio 2016, quando era presidente del Consiglio generale del partito, anticipando il primo cambiamento dello statuto teso a riconfermare oltre i limiti allora vigenti la presidenza di Abe. Hiroshi Moriyama, presidente della commissione per gli Affari parlamentari dell’Ldp, ha fatto eco a Nikai, affermando che il partito conservatore “potrebbe non avere scelta, nel caso si rivelasse difficile sostituire (Abe)”. Sino a marzo 2017, la presidenza dell’Ldp è stata limitata a due mandati triennali consecutivi, successivamente aumentati a tre prima dell’elezione di settembre dello scorso anno. (segue) (Git)