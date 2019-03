Giappone: Ldp potrebbe affidare presidenza ad Abe per un quarto mandato (3)

- Se la presidenza di Abe proseguirà sino ad agosto 2020, il premier diverrà il leader dell’Ldp politicamente più longevo nella storia del partito, superando Eisaku Sato, ex premier e fratello del nonno di Abe che aveva servito quattro mandati triennali quando ancora lo statuto interno non prevedeva alcun limite massimo. L’ipotesi di una nuova modifica delle regole, però, non ha creato anche malumori tra i ranghi dell’Ldp. Fonti del partito citate dal quotidiano “Asahi” affermano che molti ritengono le parole del segretario generale una mossa tesa a guadagnarsi una posizione di governo in occasione del prossimo rimpasto dell’esecutivo, che seguirà le elezioni per il rinnovo della Camera alta della Dieta, la prossima estate. (Git)