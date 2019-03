Corea del Sud: Seul blocca le consegne dei Boeing 737Max alle compagnie aeree nazionali

- Le ricadute globali del disastro aereo che ha coinvolto un Boeing 737 Max in Etiopia, domenica scorsa, continuano ad aumentare. La Corea del Sud, che questa settimana aveva già bandito il sorvolo del suo spazio aereo ai velivoli dello stesso tipo, ha deciso anche di bloccare le consegne dei 737 Max alle compagnie aeree del paese, in contemporanea con l’intervento diretto del presidente Usa Donald Trump, che ha ordinato la messa a terra dei nuovi aerei di Boeing anche negli Stati Uniti. Alle compagnie aeree sudcoreane sarò proibito ricevere in consegna velivolo 737 Max 8 nelle prossime settimane, sino a quando Boeing non avrà fornito soluzioni e risposte soddisfacenti alle autorità del paese per garantire la sicurezza di quel velivolo a fusoliera stretta, protagonista di due disastri aerei in meno di cinque mesi. “Bandiremo le consegne sino a quando la sicurezza non sarà garantita”, ha annunciato ieri un funzionario del ministero dei Trasporti sudcoreano. Le compagnie aeree sudcoreane – incluse Korean Air, Eastar Jet e T’Way Air – dovrebbero ricevere in tutto 14 esemplari del Max 8 entro la fine del 2019; la prima consegna era prevista per il prossimo mese. (segue) (Git)