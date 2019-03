Corea del Sud: Seul blocca le consegne dei Boeing 737Max alle compagnie aeree nazionali (7)

- Tra i 33 passeggeri che viaggiavano verso Nairobi, le autorità hanno riferito la presenza di 32 kenioti, 18 canadesi, nove etiopi, otto cinesi, otto statunitensi, sette britannici, sette francesi, sei egiziani, cinque olandesi, quattro indiani, quattro slovacchi e due russi, dipendenti della banca Sberbank. Sul fronte delle prime indagini sul disastro aereo, si è appreso che il pilota del volo Ethiopian Airlines precipitato aveva comunicato le difficoltà e chiesto il permesso di tornare indietro subito dopo il decollo. Lo ha reso noto l'amministratore delegato della Ethiopian, Tewolde Gebremariam, in una conferenza stampa ad Addis Abeba. Il pilota aveva ricevuto l'autorizzazione a rientrare, ma non ha fatto in tempo. "I controlli e la manutenzione di routine effettuati sul velivolo non hanno mai rivelato alcun problema", ha sottolineato il manager che ha specificato che il Boeing 737 "era un aereo nuovo di zecca consegnato alla compagnia nel novembre del 2018". (Git)