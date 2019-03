Kosovo: guida italiana missione Kfor nell'ovest, situazione calma e ripresa turismo religioso (7)

- Oggi, il patriarcato di Pec/Peje non ha più il controllo delle forze Nato e l'unico sito ancora sottoposto ancora a tutela di Kfor è il monastero di Deciane. "Dal 2010, il patriarcato (di Pec/Peje, ndr) è passato sotto la tutela di una unità speciale della polizia locale e la cosa non ha creato nessun problema, tanto è vero che non si è verificato nessun grave episodio. Tutti questi luoghi comunque sono soggetti a controlli periodici o da parte dell'Lmt di Kfor o da parte delle pattuglie del battle group e la cooperazione con la polizia del Kosovo è costante, quotidiana, a tutti i livelli", ha aggiunto. Durante la stagione estiva e nelle feste, al monastero di Pec/Peje ci sono pellegrinaggi anche dalla Serbia di devoti e religiosi "e non si è verificato nessun problema. Questo ci dà una buona speranza anche per il futuro della regione", ha concluso. (Beb)