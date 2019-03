Brasile-Paraguay: revisione trattato centrale idroelettrica Itaipu, per Abdo "sarà una sfida" (3)

- Itaipu è una centrale idroelettrica bi-nazionale, con un'amministrazione divisa equamente tra Brasile e Paraguay. Nonostante ciò, dal 2009, il Brasile paga di più per consumare la potenza generata dall'impianto. Ciò è dovuto a un accordo firmato dall'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che l'amministrazione di Bolsonaro vuole ora rivedere. L'attuale accordo permette al Paraguay di acquisire l'energia senza i costi aggiunti per interessi e imposte, il che rende le bolletta dei cittadini paraguaiani molto più convenienti che per i brasiliani. Nel 2018, il Brasile ha pagato in media 38,72 dollari per megawatt mentre in Paraguay questo costo è stato di 24,6 dollari. Il governo brasiliano vuole eliminare la differenza. (segue) (Brb)