Usa: Manafort condannato ad un totale di 7 anni e mezzo di carcere

- Paul Manafort, ex capo della campagna presidenziale Donald Trump, ha ricevuto a conti fatti una condanna complessiva a sette anni e mezzo di prigione nei due casi giudiziari federali contro di lui. Mercoledì un giudice di Washington ha condannato Manafort ad una pena di 43 mesi per due reati di associazione a delinquere legati ad attività di ostruzione della giustizia, riciclaggio e cospirazione in riferimento ai milioni di dollari che Manafort ha ammesso di voler nascondere e guadagnati illegalmente come lobbista per alcuni politici ucraini legati all’ex governo filo-russo. Manafort, 69 anni, la settimana scorsa aveva ricevuto un’altra condanna da un giudice federale in Virginia a quasi 4 anni di carcere per alcuni reati finanziari scoperti durante le indagini sul caso delle interferenze russe nelle elezioni del 2016. (segue) (Was)