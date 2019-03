Brasile: caccia ai mandanti omicidio Marielle Franco tra perquisizioni, sequestri e interrogatori

- Cinque persone sono state condotte negli uffici della sezione omicidi della polizia civile di Rio de Janeiro per essere interrogate nell'ambito delle indagini sugli omicidi della consigliera municipale Marielle Franco e del suo autista Anderson Gomes. I cinque sono stati sentiti dagli inquirenti per verificare il tenore delle loro relazioni con i due uomini arrestati ieri ritenuti esecutori materiali dell'omicidio: gli ex poliziotti Ronnie Lessa ed Élcio Queiroz. La polizia specifica che le cinque persone sono state interrogate come persone informate su fatti, senza alcun obbligo di rispondere alle domande. Tra i cinque ci sono due ufficiali della polizia militare, un vigile del fuoco e due uomini d'affari. Gli uomini sono stati portati in commissariato questa mattina nel corso di un'operazione della polizia civile che ha portato anche all'esecuzione di 16 mandati di perquisizione. La nuova fase di indagini punta a risalire ai mandanti dell'omicidio di Marielle Franco e del suo autista, dopo che ieri, 12 marzo, gli agenti della divisione omicidi della polizia civile di Rio de Janeiro hanno arrestato su disposizione della procura di Rio de Janeiro i due presunti assassini dell'attivista per i diritti umani e consigliera municipale di Rio, Marielle Franco, uccisa il 14 marzo del 2018. (segue) (Brb)