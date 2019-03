Usa: Senato approva risoluzione contro sostegno alla coalizione a guida saudita in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato mercoledì una risoluzione che chiede di ritirare il sostegno statunitense dalla coalizione internazionale guidata dai sauditi in Yemen. La proposta è passata con un voto di 54 a 46, approvata quindi con il sostegno di tutti e 47 i senatori democratici e sette repubblicani. Il voto si è trasformato in un ammonimento bipartisan al presidente e, se diventasse legge, costringerebbe gli Stati Uniti a smettere di sostenere la coalizione guidata dai sauditi che combatte i ribelli Houthi. La Camera dei rappresentanti, a maggioranza democratica, dovrebbe esprimersi sulla risoluzione approvandola. Tuttavia, la Casa Bianca ha minacciato il veto se il disegno di legge dovesse arrivare alla scrivania di Trump. Il Congresso infatti difficilmente otterrà i voti necessari per superare il veto di Trump. Il voto mercoledì dovrebbe essere il primo di due richiami bipartisan diretti al presidente questa settimana. Giovedì, il Senato dovrebbe approvare una risoluzione per bloccare la dichiarazione di Trump di un’emergenza nazionale al confine meridionale. Il presidente ha anche il diritto di porre il veto su tale proposta se il Senato lo approverà. (Was)