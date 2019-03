Usa: stallo colloqui nel Gop per evitare defezioni alla dichiarazione di emergenza di Trump

- I colloqui tra i senatori del Grand old party (Gop) per fermare la risoluzione contro la dichiarazione di emergenza al confine meridionale con il Messico del presidente Usa, Donald Trump, hanno subito una frenata a causa delle divisioni repubblicane su ciò che per alcuni è ritenuta una violazione della separazione dei poteri. Gli esponenti del Partito repubblicano al Senato hanno dichiarato mercoledì che Trump non sosterrà la proposta presentata dal senatore Mike Lee, che chiede di riformare la legge nazionale sulle emergenze del 1976 e che il Congresso approvi future dichiarazioni di emergenza dopo 30 giorni. "Credo che il presidente non la sosterrà", ha detto il senatore del Texas, John Cornyn, dopo aver incontrato i colleghi a pranzo per discutere lo stato dei colloqui. (segue) (Was)