Usa: Pentagono impone nuove restrizioni ai membri transgender dell'esercito (2)

- Può entrare nell'esercito, servendo però solo nel “proprio sesso biologico”, chiunque si identifichi come transgender ma non ha ricevuto una diagnosi medica e ha iniziato la transizione. La Corte Suprema degli Stati Uniti, a gennaio, aveva deciso che le restrizioni introdotte dall'amministrazione Trump per le persone transgender che prestano servizio nell'esercito devono entrare in vigore nonostante siano state contestate in vari tribunali minori. L'organo giuridico più importante del paese ha accolto una richiesta del dipartimento di Giustizia per consentire al governo di far rispettare temporaneamente il divieto. La direttiva di Mattis fu immediatamente contestata e fermata da quattro corti federali (Was)