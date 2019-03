Brasile-Paraguay: revisione trattato centrale idroelettrica Itaipu, per Abdo "sarà una sfida" (4)

- La richiesta di Brasilia preoccupa molto il governo paraguaiano dal momento che, a differenza del Brasile, il Paraguay dipende per oltre il 90 per cento dell'energia consumata nel paese dalla centrale di Itaipu. L'impianto è il detentore del record mondiale per la produzione di energia, con più di 2,6 miliardi di megawattora (Mwh) accumulati fin dall'inizio della sua produzione nel 1984. Lo scorso anno l'impianto ha generato 96,6 milioni di Mwh di energia. (Brb)